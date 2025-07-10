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Москалькова рассказала, что получает много обращений насчет демобилизации с СВО

Ведомости

С начала года положительно решены более 70 обращений по вопросу демобилизации военнослужащих из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости».

По словам омбудсмена, в аппарат уполномоченного приходит достаточно много обращений насчет демобилизации и «подвижки здесь есть».

«Сегодня, в соответствии с нормативами последними, участник СВО (специальной военной операции) в связи с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру воинской части», – уточнила Москалькова.

При этом каждый случай неповторим и требует дифференцированного подхода, в связи с чем решение о демобилизации участника спецоперации принимается коллегиально.

В феврале Москалькова заявляла о необходимости ввести и прописать процедуру демобилизации участников спецоперации в России. На тот момент ее аппарат получил 1199 обращений по поводу демобилизации из зоны боевых действий. Эти вопросы в индивидуальном порядке решаются комиссией.

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