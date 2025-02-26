Москалькова напомнила о необходимости «прописать» процедуру демобилизации

В ноябре 2024 г. Москалькова уже поднимала вопрос регулирования демобилизации. Тогда она отмечала, что решение об ошибочности мобилизации военного принимает призывная комиссия. Об этом уведомляют командира воинской части, который не обладает механизмом демобилизации, поясняла она.