Москалькова напомнила о необходимости «прописать» процедуру демобилизации
В России необходимо ввести и прописать процедуру демобилизации участников спецоперации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Госдуме, передает «РИА Новости».
По ее словам, ее аппарат получил 1199 обращений по поводу демобилизации из зоны боевых действий. Сейчас есть комиссия, решающая эти вопросы в индивидуальном порядке.
При этом важно четко прописать процедуру увольнения на уровне законодательства, пояснила уполномоченный. Москалькова добавила, что к настоящему моменту им удалось решить этот вопрос в отношении полусотни военных.
В ноябре 2024 г. Москалькова уже поднимала вопрос регулирования демобилизации. Тогда она отмечала, что решение об ошибочности мобилизации военного принимает призывная комиссия. Об этом уведомляют командира воинской части, который не обладает механизмом демобилизации, поясняла она.
Омбудсмен задавала вопрос заместителю начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву о том, какой документ издать, чтобы демобилизовать человека, на что Серговенцев обещал передать соответствующий вопрос начальнику Главного управления кадров оборонного ведомства.