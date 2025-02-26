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Москалькова напомнила о необходимости «прописать» процедуру демобилизации

Ведомости

В России необходимо ввести и прописать процедуру демобилизации участников спецоперации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Госдуме, передает «РИА Новости».

По ее словам, ее аппарат получил 1199 обращений по поводу демобилизации из зоны боевых действий. Сейчас есть комиссия, решающая эти вопросы в индивидуальном порядке.

При этом важно четко прописать процедуру увольнения на уровне законодательства, пояснила уполномоченный. Москалькова добавила, что к настоящему моменту им удалось решить этот вопрос в отношении полусотни военных.

В ноябре 2024 г. Москалькова уже поднимала вопрос регулирования демобилизации. Тогда она отмечала, что решение об ошибочности мобилизации военного принимает призывная комиссия. Об этом уведомляют командира воинской части, который не обладает механизмом демобилизации, поясняла она.

Омбудсмен задавала вопрос заместителю начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву о том, какой документ издать, чтобы демобилизовать человека, на что Серговенцев обещал передать соответствующий вопрос начальнику Главного управления кадров оборонного ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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