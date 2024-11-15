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Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

Ведомости

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Министерство обороны РФ разъяснить механизм демобилизации военных. Свой вопрос она задала в ходе заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Москалькова отметила, что решение об ошибочности мобилизации военного принимает призывная комиссия. Об этом уведомляют командира воинской части, который не обладает механизмом демобилизации. Омбудсмен обратилась к выступившему на заседании заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву.

«Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» – спросила она (цитата по «Интерфаксу»).

Серговенцев отметил, что передаст вопрос начальнику главного управления кадров оборонного ведомства.

С 21 сентября по 31 октября 2022 г. в России была проведена частичная мобилизация. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса, после чего президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка». В сентябре 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в стране не обсуждается объявление новой мобилизации.

В июне Путин сообщал, что в зоне проведения спецоперации пребывают почти 700 000 военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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