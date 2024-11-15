Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

С 21 сентября по 31 октября 2022 г. в России была проведена частичная мобилизация. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса, после чего президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка». В сентябре 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в стране не обсуждается объявление новой мобилизации.