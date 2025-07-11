Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами в горячий сезон
Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами в сезоны повышенной нагрузки на медучреждения страны. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Sputnik Абхазия».
«В сезон все-таки резко увеличивается количество пациентов, для врачей это большая нагрузка, поэтому президент России подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России отправлять врачей в сезон сюда на временной основе», – уточнил Кириенко.
По его словам, в настоящий момент в республике находятся семь российских специалистов, среди них реаниматологи, детские врачи и травматологи. Это специалисты, чья работа связана с наиболее характерными травмами и заболеваниями в летний период. В случае необходимости число медицинских работников из России будет увеличено, заверил Кириенко.
10 июля президент Абхазии Бадра Гунба во время рабочего визита Кириенко в страну отметил рост интенсивности взаимодействия между государствами. Основной темой обсуждений сторон стали критические потери в электросетях Абхазии. Гунба указал, что недостаточный объем потребления мешает республике развиваться. Он выразил надежду на взаимодействие с Россией и проработку вопроса стабилизации энергоснабжения.
Кириенко заявил, что необходим долгосрочный план приведение сетей в соответствие. Главной задачей он назвал успеть нормализовать состояние электросетей в настоящий момент, чтобы зимой не было отключений.