Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами в горячий сезон

По его словам, в настоящий момент в республике находятся семь российских специалистов, среди них реаниматологи, детские врачи и травматологи. Это специалисты, чья работа связана с наиболее характерными травмами и заболеваниями в летний период. В случае необходимости число медицинских работников из России будет увеличено, заверил Кириенко.