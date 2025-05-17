Газета
Телеграм
/ Политика

Путин подписал указ о получении гражданства РФ жителями Абхазии и Южной Осетии

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ, который упрощает условия получения гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин постановил, что граждане республик могут подать заявление о приеме в российское гражданство в соответствии с соглашениями об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документы с Южной Осетией и Абхазией были подписаны в 2021 и 2022 гг.

«Установить, что лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью, состоявшие на 26 августа 2008 г. в гражданстве Республики Абхазия или Республики Южная Осетия и не утратившие его на день подачи заявления о приеме в гражданство РФ, обращаются с заявлением без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1–3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"», – говорится в документе.

Из положений указа следует, что из обязательных требований к заявителям исключили пункт о постоянном проживании в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в российское гражданство в течение пяти лет. Отмечается, что граждане Абхазии и Южной Осетии могут подать заявление в дипломатическое российское представительство в республиках.

5 марта Путин встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Москве. Президент Абхазии напомнил о ратификации соглашения о российском гражданстве для жителей республики и необходимости упростить механизм оформления. Гунба говорил, что более 70% населения уже имеют российское гражданство, остальные хотят получить его. Путин подтвердил продолжение программы и дал поручения для ускорения процесса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных