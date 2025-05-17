Путин подписал указ о получении гражданства РФ жителями Абхазии и Южной Осетии
Президент Владимир Путин подписал указ, который упрощает условия получения гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин постановил, что граждане республик могут подать заявление о приеме в российское гражданство в соответствии с соглашениями об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документы с Южной Осетией и Абхазией были подписаны в 2021 и 2022 гг.
«Установить, что лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью, состоявшие на 26 августа 2008 г. в гражданстве Республики Абхазия или Республики Южная Осетия и не утратившие его на день подачи заявления о приеме в гражданство РФ, обращаются с заявлением без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1–3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"», – говорится в документе.
Из положений указа следует, что из обязательных требований к заявителям исключили пункт о постоянном проживании в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в российское гражданство в течение пяти лет. Отмечается, что граждане Абхазии и Южной Осетии могут подать заявление в дипломатическое российское представительство в республиках.
5 марта Путин встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Москве. Президент Абхазии напомнил о ратификации соглашения о российском гражданстве для жителей республики и необходимости упростить механизм оформления. Гунба говорил, что более 70% населения уже имеют российское гражданство, остальные хотят получить его. Путин подтвердил продолжение программы и дал поручения для ускорения процесса.