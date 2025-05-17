Путин подписал указ о получении гражданства РФ жителями Абхазии и Южной Осетии

Из положений указа следует, что из обязательных требований к заявителям исключили пункт о постоянном проживании в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в российское гражданство в течение пяти лет. Отмечается, что граждане Абхазии и Южной Осетии могут подать заявление в дипломатическое российское представительство в республиках.