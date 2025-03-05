Путин провел встречу с избранным президентом Абхазии

«Я бы хотел просто напомнить о том, что буквально в конце предыдущего года Абхазия из-за дефицита электроэнергии была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки. <...> Мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии [из РФ], который поступил в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к вам за поддержкой», – попросил Гунба. Путин подтвердил, что вопрос будет решен.