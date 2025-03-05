Путин провел встречу с избранным президентом Абхазии

Путин провел встречу с избранным президентом АбхазииМосква продолжит оказывать поддержку республике, заверил президент России
Президент России Владимир Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Москве. Трансляция встречи велась в Telegram-канале Кремля.
В начале переговоров Путин поздравил Гунбу с победой на прошедших президентских выборах в Абхазии и выразил уверенность в том, что республика будет и дальше успешно развиваться. Он подчеркнул особый характер отношений между Россией и Абхазией, отметив, что Москва готова продолжать оказывать республике всестороннюю поддержку. В ответ на это Гунба выразил благодарность России за поддержку в сфере безопасности и социальной политики.
Важной темой переговоров стал запрос Гунбы о дополнительной гуманитарной поставке электроэнергии, поскольку текущие объемы перетока, по словам абхазского президента, уже почти исчерпаны.
«Я бы хотел просто напомнить о том, что буквально в конце предыдущего года Абхазия из-за дефицита электроэнергии была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки. <...> Мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии [из РФ], который поступил в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к вам за поддержкой», – попросил Гунба. Путин подтвердил, что вопрос будет решен.
Также лидеры обсудили тему двойного гражданства. Президент Абхазии напомнил, что соглашение о предоставлении российского гражданства жителям республики уже ратифицировано, но осталось упростить фактический механизм оформления. Гунба отметил, что более 70% жителей Абхазии имеют российское гражданство, а оставшиеся хотели бы воспользоваться такой же возможностью. Путин подчеркнул, что программа подготовлена и будет продолжена: «Соответствующие указания коллегам направлю, и мы продолжим эту работу».
Путин и Гунба в ходе встречи затронули и новый порядок пересечения границы автотранспортом, вступающий в силу 1 апреля. Гунба выразил беспокойство, что граждане Абхазии не смогут беспрепятственно попадать на территорию России, и предложил либо продлить сроки вступления в силу закона на два года, либо оперативно увеличить число пунктов выдачи российских водительских удостоверений. Путин согласился, что решить вопрос нужно быстрее, и сказал, что поручит Министерству внутренних дел проработать механизм совместно с абхазской стороной.
За нового лидера Абхазии Бадру Гунбу во втором туре выборов, которые прошли 1 марта, проголосовали более 54% избирателей, следует из данных ЦИК республики. За его его соперника, руководителя оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» и бывшего вице-премьера страны Адгура Ардзинбу, проголосовали 41,54% избирателей. В ходе первого тура, прошедшего 15 февраля, Гунба лидировал с 46,38% голосов, а Ардзинба набрал 36,92%. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией.