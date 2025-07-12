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СМИ: Мелони на ужине напомнила Зеленскому о долгах Украины

Ведомости

На ужине для участников конференции в Риме по восстановлению Украины премьер-министр Италии Джорджи Мелони напомнила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что долг за европейскую материально-военную помощь должен быть выплачен. Об этом пишет издание L'Antidiplomatico.

Хотя официально приглашение на ужин является подтверждение поддержки Европой Украины, но частично он является поводом напомнить, что для возврата Украиной долгов «просто нужно найти подходящее средство», передает СМИ.

На конференции Мелони заявила, что Евросоюз создаст фонд под названием Equity («Справедливость») на 10 млрд евро для восстановления Украины. В ходе форума состоялось более 200 сделок между европейскими и украинскими компаниями. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти соглашения станут ключевым стимулом для притока частных инвестиций, без которых восстановление страны будет невозможно.

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