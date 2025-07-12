СМИ: Мелони на ужине напомнила Зеленскому о долгах Украины

На конференции Мелони заявила, что Евросоюз создаст фонд под названием Equity («Справедливость») на 10 млрд евро для восстановления Украины. В ходе форума состоялось более 200 сделок между европейскими и украинскими компаниями. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти соглашения станут ключевым стимулом для притока частных инвестиций, без которых восстановление страны будет невозможно.