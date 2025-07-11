Макрон: «коалиция желающих» намерена патрулировать небо и море Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» намерены взять на себя патрулирование воздушного и морского пространства Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией в рамках плана по восстановлению страны. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.