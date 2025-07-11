Макрон: «коалиция желающих» намерена патрулировать небо и море Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» намерены взять на себя патрулирование воздушного и морского пространства Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией в рамках плана по восстановлению страны. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – cказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).
Как подчеркнул французский лидер, это станет «стратегическим сигналом» в адрес России.
По данным The Guardian, в случае прекращения огня на Украине «коалиция желающих» поможет стране восстановить сухопутные войска, обеспечить безопасность воздушного пространства и в Черном море.
10 июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что Евросоюз запускает новый фонд помощи Украине под названием Equity («Справедливость»). Его объем составит около 10 млрд евро. Средства направят на долгосрочную поддержку восстановления украинской экономики.