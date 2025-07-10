«Коалиция желающих» согласовала ключевые элементы поддержки Украины

Келлог в ходе мероприятия говорил, что США и Евросоюз могут возглавить новый «план Маршалла» для восстановления Украины после окончания боевых действий. Он добавил, что страны Запада уже сейчас видят прогресс в движении к этой цели. В пример он привел подписанные с Киевом соглашения по экономическому сотрудничеству.