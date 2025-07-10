«Коалиция желающих» согласовала ключевые элементы поддержки Украины

«Коалиция желающих» согласовала ключевые элементы поддержки УкраиныПосле прекращения огня они намерены обеспечивать безопасность воздушного пространства страны
В случае прекращения огня на Украине «коалиция желающих» поможет стране восстановить сухопутные войска, обеспечить безопасность воздушного пространства и в Черном море. Об этом сообщает The Guardian.
Участники встречи также согласились, что их приоритетные усилия должны заключаться в том, чтобы сосредоточиться на обороне Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в ближайшее время «коалиция желающих» планирует усилить поддержку Украины, а также усилить давление на президента РФ Владимира Путина с помощью санкций.
«Я ясно понимаю, что чем больше мы будем делать для противодействия России, тем безопаснее мы сохраним британский народ, наших союзников и евроатлантический регион», – добавил он.
Встреча коалиции проходит 10 июля в Риме. В этот раз американская сторона впервые приняла участие в мероприятии. США представили спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, сенаторы Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут).
Келлог в ходе мероприятия говорил, что США и Евросоюз могут возглавить новый «план Маршалла» для восстановления Украины после окончания боевых действий. Он добавил, что страны Запада уже сейчас видят прогресс в движении к этой цели. В пример он привел подписанные с Киевом соглашения по экономическому сотрудничеству.