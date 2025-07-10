Келлог: США и Европа могут возглавить «план Маршалла» для восстановления Украины
США и Евросоюз могут возглавить новый «план Маршалла» для восстановления Украины после окончания боевых действий. Такое мнение выразил спецпосланник президента США Кит Келлог на встрече «коалиции желающих» в Риме. Трансляцию проводил телеканал Sky News.
Он добавил, что страны Запада уже сейчас видят прогресс в движении к этой цели. В пример он привел подписанные с Киевом соглашения по экономическому сотрудничеству.
«США и европейцы могут возглавить подобное усилие снова в отношении Украины», – заявил Келлог.
«План Маршалла» – американская правительственная программа по оказанию финансовой помощи странам Западной и Центральной Европы, наиболее пострадавшим от Второй мировой войны. Сущность программы заключалась в восстановлении экономики Европы после войны, сокращении межгосударственных барьеров, экономической интеграции континента, модернизации промышленности европейских стран, устранении торговых барьеров и др.
Встреча коалиции проходит 10 июля в Риме. В этот раз американская сторона впервые приняла участие в мероприятии. США представили Келлог, сенаторы Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут).
«Коалиция желающих» – группа стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня, а также оказание военной помощи Киеву. В нее входят ряд стран Евросоюза, а также Канада.