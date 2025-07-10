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Глава ЕК объявила о создании фонда реконструкции Украины

Ведомости

Создан европейский фонд восстановления Украины, объявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров помощи Киеву в Риме.

По ее словам, фонд создан совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком.

«Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь на Украину до 10 млрд евро частных инвестиций», – заявила она (цитата по ТАСС).

Глава ЕК также призвала европейский бизнес «инвестировать на Украине сегодня».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 8 июля, что поставки Украине европейских вооружений не лежат в русле попыток добиться мирного урегулирования конфликта. По его словам, это, напротив, способствует продолжению боевых действий.

10 июля президент Польши Анджей Дуда предупредил союзников по НАТО о возможном закрытии на ремонт хаба по доставке военной помощи Украине. По его словам, представителей республики не пригласили на «очень важные международные мероприятия», включая те, где принимались решения насчет поставок Украине военной помощи через польскую территорию. Дуда с иронией предложил союзникам делать поставки Киеву морем, воздухом, «сбрасывать их на парашютах», если они считают, что Варшава им не нужна.

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