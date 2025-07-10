Глава ЕК объявила о создании фонда реконструкции Украины

10 июля президент Польши Анджей Дуда предупредил союзников по НАТО о возможном закрытии на ремонт хаба по доставке военной помощи Украине. По его словам, представителей республики не пригласили на «очень важные международные мероприятия», включая те, где принимались решения насчет поставок Украине военной помощи через польскую территорию. Дуда с иронией предложил союзникам делать поставки Киеву морем, воздухом, «сбрасывать их на парашютах», если они считают, что Варшава им не нужна.