Газета
Телеграм
Главная / Политика /

The Economist: возобновление поставок США Киеву не говорит о поддержке Трампа

Ведомости

Возобновление американских поставок вооружения Киеву нельзя воспринимать как поворот президента США Дональда Трампа в сторону твердой поддержки Украины, пишет The Economist. Как отмечает издание, президент США по-прежнему не взял на себя новых обязательств в отношении помощи и избегает долгосрочных обещаний.

The Economist напоминает о том, что речь идет о ранее одобренных поставках, запланированных при бывшем президенте Джо Байдене. Конгресс, контролируемый республиканцами, не одобрил новый пакет помощи, а в принятом недавно «большом и красивом» бюджете не нашлось места для украинских нужд. Даже текущие расходы Пентагона будут урезаны в соответствии с проектом бюджета на 2026 финансовый год.

При этом Трамп не хочет ни победы Украины, ни ее поражения на своих глазах – поскольку последнее стало бы ударом по престижу США, сопоставимым с падением Афганистана после ухода американских войск в 2021 г.

8 июля президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме указал, что задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось. В тот же день на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер объявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных