The Economist: возобновление поставок США Киеву не говорит о поддержке Трампа
Возобновление американских поставок вооружения Киеву нельзя воспринимать как поворот президента США Дональда Трампа в сторону твердой поддержки Украины, пишет The Economist. Как отмечает издание, президент США по-прежнему не взял на себя новых обязательств в отношении помощи и избегает долгосрочных обещаний.
The Economist напоминает о том, что речь идет о ранее одобренных поставках, запланированных при бывшем президенте Джо Байдене. Конгресс, контролируемый республиканцами, не одобрил новый пакет помощи, а в принятом недавно «большом и красивом» бюджете не нашлось места для украинских нужд. Даже текущие расходы Пентагона будут урезаны в соответствии с проектом бюджета на 2026 финансовый год.
При этом Трамп не хочет ни победы Украины, ни ее поражения на своих глазах – поскольку последнее стало бы ударом по престижу США, сопоставимым с падением Афганистана после ухода американских войск в 2021 г.
8 июля президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме указал, что задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось. В тот же день на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер объявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера.