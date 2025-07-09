The Economist: возобновление поставок США Киеву не говорит о поддержке Трампа

The Economist напоминает о том, что речь идет о ранее одобренных поставках, запланированных при бывшем президенте Джо Байдене. Конгресс, контролируемый республиканцами, не одобрил новый пакет помощи, а в принятом недавно «большом и красивом» бюджете не нашлось места для украинских нужд. Даже текущие расходы Пентагона будут урезаны в соответствии с проектом бюджета на 2026 финансовый год.