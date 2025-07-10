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Дуда пригрозил закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда предупредил союзников по НАТО о возможном закрытии на ремонт хаба по доставке военной помощи Украине. Об этом он заявил в интервью нескольким YouTube-каналам.

«Как украинцы, так и наши союзники [по НАТО] попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем – и до свиданья. У нас ремонт», – сказал Дуда (цитата по «РИА Новости»).

Польский лидер иронично предложил союзникам делать поставки на Украину морем, воздухом, «сбрасывать их на парашютах», если они считают, что Варшава им не нужна. По словам Дуды, представителей республики не пригласили на «очень важные международные мероприятия», включая те, где принимались решения насчет поставок Украине военной помощи через польскую территорию.

«Я считаю, что это скандал», – подчеркнул он, добавив, что в качестве ответной реакции заблокировал «определенный фрагмент решения» саммита НАТО в Вильнюсе.

Аэропорт в польской Ясенке рядом с Жешувом служит ключевым транзитным пунктом для переброски военной поддержки Украине от стран НАТО. Согласно данным польских властей, через этот узел проходит более 95% всей западной помощи для Киева.

7 июля президент США Дональд Трамп объявил о решении предоставить Украине дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера. Возобновление поставок подтвердил Пентагон. По словам пресс-секретаря ведомства Шона Парнелла, министерство обороны США начало отправку оборонительных вооружений на Украину «по указанию президента Трампа», чтобы «украинцы могли защитить себя, пока идет работа по установлению прочного мира».

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