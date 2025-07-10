Дуда пригрозил закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

«Как украинцы, так и наши союзники [по НАТО] попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем – и до свиданья. У нас ремонт», – сказал Дуда (цитата по «РИА Новости»).