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Представители США впервые присоединились к встрече «коалиции желающих»

Американскую сторону представляют Кит Келлог и Линдси Грэм
Ведомости

Представители США впервые приняли участие во встрече «коалиции желающих». Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Американскую сторону представили спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог, сенаторы Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут).

Встреча «коалиции желающих» проходит 10 июля в Риме. «Коалиция желающих» – группа стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня, а также оказание военной помощи Киеву. В нее входят ряд стран Евросоюза, а также Канада.

8 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» является сигналом того, что Европа не бросит Украину. По его словам, объединение стран, в котором обсуждается возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня, будет добиваться переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

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