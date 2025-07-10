ЕС создаст фонд на 10 млрд евро для восстановления Украины
Евросоюз запускает новый фонд помощи Украине под названием Equity («Справедливость»), объем которого составит около 10 млрд евро. Об этом объявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на конференции по восстановлению Украины, проходящей в Риме. Средства фонда будут направлены на долгосрочную поддержку восстановления украинской экономики. Об этом пишет «Интерфакс».
В ходе форума состоялось более 200 сделок между европейскими и украинскими компаниями. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти соглашения станут ключевым стимулом для притока частных инвестиций, без которых восстановление страны будет невозможно.
Председатель Евросовета Антониу Кошта, в свою очередь, подчеркнул, что ЕС продолжит поощрять страны-члены к увеличению вложений в Украину через специальные программы.
В случае прекращения огня на Украине «коалиция желающих» поможет стране восстановить сухопутные войска, обеспечить безопасность воздушного пространства и в Черном море. Об этом сообщал The Guardian ранее.
Участники встречи в Риме согласились, что их приоритетные усилия должны заключаться в том, чтобы сосредоточиться на обороне Украины.