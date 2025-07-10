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ЕС создаст фонд на 10 млрд евро для восстановления Украины

Ведомости

Евросоюз запускает новый фонд помощи Украине под названием Equity («Справедливость»), объем которого составит около 10 млрд евро. Об этом объявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на конференции по восстановлению Украины, проходящей в Риме. Средства фонда будут направлены на долгосрочную поддержку восстановления украинской экономики. Об этом пишет «Интерфакс».

В ходе форума состоялось более 200 сделок между европейскими и украинскими компаниями. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти соглашения станут ключевым стимулом для притока частных инвестиций, без которых восстановление страны будет невозможно.

Председатель Евросовета Антониу Кошта, в свою очередь, подчеркнул, что ЕС продолжит поощрять страны-члены к увеличению вложений в Украину через специальные программы.

В случае прекращения огня на Украине «коалиция желающих» поможет стране восстановить сухопутные войска, обеспечить безопасность воздушного пространства и в Черном море. Об этом сообщал The Guardian ранее.

Участники встречи в Риме согласились, что их приоритетные усилия должны заключаться в том, чтобы сосредоточиться на обороне Украины.

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