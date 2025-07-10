ЕС создаст фонд на 10 млрд евро для восстановления Украины

Евросоюз запускает новый фонд помощи Украине под названием Equity («Справедливость»), объем которого составит около 10 млрд евро. Об этом объявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на конференции по восстановлению Украины, проходящей в Риме. Средства фонда будут направлены на долгосрочную поддержку восстановления украинской экономики. Об этом пишет «Интерфакс».