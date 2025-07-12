Лавров: у Москвы не было причин отказываться от помощи КНДР в спецоперации

Лавров: у Москвы не было причин отказываться от помощи КНДР в спецоперацииПхеньян сам определяет форматы, в которых реализует договор о стратегическом партнерстве с Россией – МИД
Вопрос о формате помощи КНДР в спецоперации решает сам Пхеньян, у РФ не было причин отказываться от проявления солидарности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Таким образом министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи прокомментировал возможность привлечения северокорейских военных на других направлениях в зоне спецоперации после помощи в освобождении Курской области.
Российская сторона, как указал министр, реагирует на предложения руководителя КНДР Ким Чен Ына.
«У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Курская область была окончательно освобождена от украинских сил 26 апреля. Участие в боевых действиях против ВСУ принимали военные из Северной Кореи. Ким Чен Ын говорил, что в российском регионе сражались «лучшие сыновья корейского народа». В июне стало известно, что КНДР может направить дополнительные войска на помощь России в июле или августе.