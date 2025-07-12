Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Лавров: у Москвы не было причин отказываться от помощи КНДР в спецоперации

Пхеньян сам определяет форматы, в которых реализует договор о стратегическом партнерстве с Россией – МИД
Ведомости

Вопрос о формате помощи КНДР в спецоперации решает сам Пхеньян, у РФ не было причин отказываться от проявления солидарности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Таким образом министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи прокомментировал возможность привлечения северокорейских военных на других направлениях в зоне спецоперации после помощи в освобождении Курской области. 

Российская сторона, как указал министр, реагирует на предложения руководителя КНДР Ким Чен Ына. 

«У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Курская область была окончательно освобождена от украинских сил 26 апреля. Участие в боевых действиях против ВСУ принимали военные из Северной Кореи. Ким Чен Ын говорил, что в российском регионе сражались «лучшие сыновья корейского народа». В июне стало известно, что КНДР может направить дополнительные войска на помощь России в июле или августе. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных