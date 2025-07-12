Лавров допустил новые контакты Путина и Ким Чен Ына
Новые контакты президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына наверняка будут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Президент РФ и председатель государственных дел КНДР, как указал министр на пресс-конференции, находятся в постоянном контакте и регулярно обмениваются посланиями. Конкретный повод для очередного такого обмена определят лидеры двух государств, добавил он.
«И то же самое касается и их предстоящих контактов, они наверняка будут: когда и где будет согласовано между президентом и председателем государственных дел», – сказал Лавров.
Глава МИД РФ 11 июля прибыл в КНДР с официальным визитом. Он посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. В июле Кремль сообщил об отсутствии у Путина планов приехать в КНДР с рабочим визитом в ближайшее время.