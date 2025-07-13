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Трамп заявил, что удовлетворен расследованием покушения на него в Батлере

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Секретная служба «допустила ошибки» во время покушения на него, хотя он и удовлетворен ходом расследования, проведенного правительством. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«У них должен был быть кто-то в здании, у них должна была быть связь с местной полицией, они не были связаны, хотя должны были быть связаны, так что были допущены ошибки», – сказал Трамп (цитата по Breaking the news).

Американский президент уточнил, что он «удовлетворен с точки зрения более масштабного заговора». Он добавил, что «очень доверяет этим людям», назвав их «очень талантливыми и способными».

CNN 12 июля сообщало, что спустя год после покушения высшие должностные лица не понесли ответственности. Только шесть сотрудников Секретной службы США стали «козлами отпущения» за неудачи вышестоящего руководства и были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В городе Батлер в Пенсильвании 13 июля 2024 г. Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.

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