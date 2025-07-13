Путин: в основе противоречий Запада и России лежали геополитические интересы

По его словам, на Западе тогда решили, что он будет жить по правилам, который «придумал сам для себя», игнорируя интересы РФ. При этом Россия делала много предложений, в том числе в области стратегических наступательных вооружений, но «все отвергалась», продолжил Путин. Тогда стало ясно, что, пока Москва не заявит себя как «самостоятельная суверенная держава, способная отстаивать свое будущее», с ней считаться не будут, заключил президент.