Путин: в основе противоречий Запада и России лежали геополитические интересы

Путин: в основе противоречий Запада и России лежали геополитические интересыСтало ясно, что с РФ не будут считаться, пока она не заявит о себе, как о суверенной державе, сказал президент
Идеология в появлении противоречий между Западом и Россией имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы, считает президент РФ Владимир Путин. Фрагменты интервью президента, не вошедшие в документальный фильм, опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
После распада СССР, как отметил глава государства, у западных стран осталось «наплевательское отношение» к государственным стратегическим интересам России, Запад хотел достичь геополитических преимуществ над ней.
«Стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы», – сказал Путин.
По его словам, на Западе тогда решили, что он будет жить по правилам, который «придумал сам для себя», игнорируя интересы РФ. При этом Россия делала много предложений, в том числе в области стратегических наступательных вооружений, но «все отвергалась», продолжил Путин. Тогда стало ясно, что, пока Москва не заявит себя как «самостоятельная суверенная держава, способная отстаивать свое будущее», с ней считаться не будут, заключил президент.