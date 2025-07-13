МИД ответил на публикацию Axios о «призыве» России к Ирану по сделке с США

«Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания, <...> по всей видимости, – очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы», – говорится в заявлении МИДа.