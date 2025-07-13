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МИД ответил на публикацию Axios о «призыве» России к Ирану по сделке с США

Ведомости

Публикация Axios о призыве российских властей к Ирану согласиться на сделку с США является дезинформацией, речь может идти о «грязной политизированной кампании», говорится в заявлении МИД России.

12 июля Axios со ссылкой на источники писал, что президент России Владимир Путин якобы заявил президенту США Дональду Трампу и иранским официальным лицам, что поддерживает идею ядерной сделки, которая лишает Иран возможности обогащать уран.

«Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания, <...> по всей видимости, – очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы», – говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что Москва неоднократно подчеркивала необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами и заявляла о готовности содействовать в «нахождении взаимоприемлемых развязок».

Россия предлагает возобновить практику вывоза излишков обогащенного урана из Ирана с последующим его обеднением и использованием в мирных целях – на атомных электростанциях, заявил 7 июля глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва по-прежнему располагает всеми необходимыми технологиями.

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