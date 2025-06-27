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США обещают Ирану $30 млрд инвестиций в мирный атом за отказ от обогащения урана

Но заплатить за это предлагается арабским монархиям Персидского залива
Глеб Мишутин
Вашингтон не против решения иранской ядерной проблемы за счет богатых стран Залива
Вашингтон не против решения иранской ядерной проблемы за счет богатых стран Залива / Ahmed Aldaie / unsplash.com

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает выделение Ирану $30 млрд на осуществление мирной ядерной программы. Также предлагаются снятие санкций и разблокировка $6 млрд замороженных активов. От Тегерана требуется возвращение за стол переговоров. Об этом CNN сообщили источники, знакомые с ходом дискуссии. По их заявлениям, ключевые игроки из США и стран Ближнего Востока вели об этом переговоры с Ираном даже во время горячей фазы его конфликта с Израилем.

Среди обсуждаемых условий – инвестиции в размере $20–30 млрд в новую иранскую ядерную программу, не подразумевающую обогащение урана, которая будет использована в гражданских целях, сказали CNN источники в администрации президента США. При этом один из них подчеркнул, что Вашингтон не планирует выделять на это свои деньги – вместо него за новую ядерную программу Ирана платить должны союзники США на Ближнем Востоке. «Кто-то должен будет заплатить за строительство ядерной программы, но мы не будем брать на себя таких обязательств», – подчеркнул собеседник CNN.

Кроме этого, выдвигалась и другая идея взаимодействия с Ираном. Согласно ей, рассматривается вариант того, чтобы поддерживаемые Вашингтоном союзники в Персидском заливе заплатили за замену ядерного объекта в Фордо, на который США сбросили 22 июня противобункерные бомбы, на программу, не связанную с обогащением, сообщили два источника, знакомые с этим вопросом. Как заявил 25 июня спецпосланник президента США Стив Уиткофф, американская сторона стремится к заключению «всеобъемлющего мирного соглашения».

В администрации Трампа также заявили, что все их инициативы направлены на то, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие. Кроме того, США ожидают от Ирана, что он будет вести переговоры напрямую с ними. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Но сценарий, по которому Иран решит, что ему все-таки нужна ядерная бомба, до сих пор возможен, пишет CNN. Иранский парламент уже одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ – в ночь на 22 июня агентству был ограничен доступ к ядерным объектам. Ранее Тегеран вел переговоры с США относительно своей ядерной программы, но они были прерваны атаками Израиля. Администрация Трампа связалась с Тегераном через посредников и заявила тому, что условия мирной сделки по прежнему предусматривают полный отказ иранской стороны от обогащения урана. Иран отвергает такое условие.

Желание профинансировать решение проблем с Ираном за счет арабских стран иллюстрирует тенденцию во внешней политике США и идеи Трампа о том, что за безопасность, предоставляемую Вашингтоном, платить должны союзники и партнеры, говорит научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Таким образом, США демонстрируют «бизнес-подход» к решению региональных проблем как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Сами США таким образом сбрасывают с себя бремя поддержания безопасности и перераспределяют ресурсы в пользу более важных, на их взгляд, дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает эксперт.

Страны Персидского залива вроде Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, значительно зависящие от США в плане безопасности, могут пойти на эту сделку, считает Сокольщик. Учитывая их желание в той или иной степени решить проблему ядерной программы Ирана, других вариантов для них особо не предвидится, резюмирует эксперт.

Арабские монархии Персидского залива, вероятно, готовы вкладывать средства куда-либо, если это отвечает их интересам, говорит программный менеджер РСМД Иван Бочаров. В теории эти страны могут согласиться на финансовое участие в том, что отвечает их представлениям о ситуации в области региональной безопасности. В случае же с финансированием иранской ядерной программы можно ожидать, что арабские монархии могут пойти на это, например, при каком-то участии со стороны США, согласившись на часть суммы.

Бочаров считает, что остается открытым вопрос, поверят ли страны Персидского залива в то, что шаги США в отношении Ирана действительно снизят уровень конфронтации в регионе. Есть вероятность, что эти государства захотят потратить деньги на себя и свои экономические проекты. Но, добавляет эксперт, решение «иранской проблемы» позволит высвободить больше ресурсов и тратить их не на безопасность, а на развитие. Кроме того, пока что нет гарантий, что договоренностям Ирана и арабских стран не помешает фактор Израиля, который считает контрпродуктивным договариваться с Тегераном по вопросу ядерной программы, отметил Бочаров.

Формат предложения США, как о нем говорится в СМИ, вызывает много вопросов, говорит директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. По его мнению, вряд ли его интерпретация в СМИ корректна. Учитывая тот факт, что США на протяжении десятилетий создавали препятствия для развития ядерных технологий в Иране через политическое давление на потенциальных партнеров, угрозу санкций и международные финансовые институты, аутентичность предложения Вашингтона, как оно приводится в СМИ, вызывает серьезные сомнения.

Теоретически, Иран заинтересован в инвестициях в восстановление и развитие ядерных технологий и промышленности, считает Хлопков. Но, продолжает он, по заключениям МАГАТЭ и разведсообщества США, военной ядерной программы у Ирана нет, поэтому Тегеран не может от нее «отказываться» ради пресловутых инвестиций в ядерную промышленность. Последние удары по Ирану со стороны Израиля и США поставили вопрос о том, как Тегерану обеспечить национальную безопасность и суверенитет в будущем, в результате чего число сторонников создания ядерного оружия в стране, можно не сомневаться, увеличилось. Удары Израиля и США привели к ровно обратному результату, по сравнению с тем, на который они рассчитывали, резюмирует эксперт.

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