США обещают Ирану $30 млрд инвестиций в мирный атом за отказ от обогащения урана

Теоретически, Иран заинтересован в инвестициях в восстановление и развитие ядерных технологий и промышленности, считает Хлопков. Но, продолжает он, по заключениям МАГАТЭ и разведсообщества США, военной ядерной программы у Ирана нет, поэтому Тегеран не может от нее «отказываться» ради пресловутых инвестиций в ядерную промышленность. Последние удары по Ирану со стороны Израиля и США поставили вопрос о том, как Тегерану обеспечить национальную безопасность и суверенитет в будущем, в результате чего число сторонников создания ядерного оружия в стране, можно не сомневаться, увеличилось. Удары Израиля и США привели к ровно обратному результату, по сравнению с тем, на который они рассчитывали, резюмирует эксперт.