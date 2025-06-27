США обещают Ирану $30 млрд инвестиций в мирный атом за отказ от обогащения урана

США обещают Ирану $30 млрд инвестиций в мирный атом за отказ от обогащения уранаНо заплатить за это предлагается арабским монархиям Персидского залива
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает выделение Ирану $30 млрд на осуществление мирной ядерной программы. Также предлагаются снятие санкций и разблокировка $6 млрд замороженных активов. От Тегерана требуется возвращение за стол переговоров. Об этом CNN сообщили источники, знакомые с ходом дискуссии. По их заявлениям, ключевые игроки из США и стран Ближнего Востока вели об этом переговоры с Ираном даже во время горячей фазы его конфликта с Израилем.
Среди обсуждаемых условий – инвестиции в размере $20–30 млрд в новую иранскую ядерную программу, не подразумевающую обогащение урана, которая будет использована в гражданских целях, сказали CNN источники в администрации президента США. При этом один из них подчеркнул, что Вашингтон не планирует выделять на это свои деньги – вместо него за новую ядерную программу Ирана платить должны союзники США на Ближнем Востоке. «Кто-то должен будет заплатить за строительство ядерной программы, но мы не будем брать на себя таких обязательств», – подчеркнул собеседник CNN.
Кроме этого, выдвигалась и другая идея взаимодействия с Ираном. Согласно ей, рассматривается вариант того, чтобы поддерживаемые Вашингтоном союзники в Персидском заливе заплатили за замену ядерного объекта в Фордо, на который США сбросили 22 июня противобункерные бомбы, на программу, не связанную с обогащением, сообщили два источника, знакомые с этим вопросом. Как заявил 25 июня спецпосланник президента США Стив Уиткофф, американская сторона стремится к заключению «всеобъемлющего мирного соглашения».
В администрации Трампа также заявили, что все их инициативы направлены на то, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие. Кроме того, США ожидают от Ирана, что он будет вести переговоры напрямую с ними. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.
Но сценарий, по которому Иран решит, что ему все-таки нужна ядерная бомба, до сих пор возможен, пишет CNN. Иранский парламент уже одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ – в ночь на 22 июня агентству был ограничен доступ к ядерным объектам. Ранее Тегеран вел переговоры с США относительно своей ядерной программы, но они были прерваны атаками Израиля. Администрация Трампа связалась с Тегераном через посредников и заявила тому, что условия мирной сделки по прежнему предусматривают полный отказ иранской стороны от обогащения урана. Иран отвергает такое условие.
Желание профинансировать решение проблем с Ираном за счет арабских стран иллюстрирует тенденцию во внешней политике США и идеи Трампа о том, что за безопасность, предоставляемую Вашингтоном, платить должны союзники и партнеры, говорит научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Таким образом, США демонстрируют «бизнес-подход» к решению региональных проблем как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Сами США таким образом сбрасывают с себя бремя поддержания безопасности и перераспределяют ресурсы в пользу более важных, на их взгляд, дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает эксперт.
Страны Персидского залива вроде Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, значительно зависящие от США в плане безопасности, могут пойти на эту сделку, считает Сокольщик. Учитывая их желание в той или иной степени решить проблему ядерной программы Ирана, других вариантов для них особо не предвидится, резюмирует эксперт.
Арабские монархии Персидского залива, вероятно, готовы вкладывать средства куда-либо, если это отвечает их интересам, говорит программный менеджер РСМД Иван Бочаров. В теории эти страны могут согласиться на финансовое участие в том, что отвечает их представлениям о ситуации в области региональной безопасности. В случае же с финансированием иранской ядерной программы можно ожидать, что арабские монархии могут пойти на это, например, при каком-то участии со стороны США, согласившись на часть суммы.
Бочаров считает, что остается открытым вопрос, поверят ли страны Персидского залива в то, что шаги США в отношении Ирана действительно снизят уровень конфронтации в регионе. Есть вероятность, что эти государства захотят потратить деньги на себя и свои экономические проекты. Но, добавляет эксперт, решение «иранской проблемы» позволит высвободить больше ресурсов и тратить их не на безопасность, а на развитие. Кроме того, пока что нет гарантий, что договоренностям Ирана и арабских стран не помешает фактор Израиля, который считает контрпродуктивным договариваться с Тегераном по вопросу ядерной программы, отметил Бочаров.
Формат предложения США, как о нем говорится в СМИ, вызывает много вопросов, говорит директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. По его мнению, вряд ли его интерпретация в СМИ корректна. Учитывая тот факт, что США на протяжении десятилетий создавали препятствия для развития ядерных технологий в Иране через политическое давление на потенциальных партнеров, угрозу санкций и международные финансовые институты, аутентичность предложения Вашингтона, как оно приводится в СМИ, вызывает серьезные сомнения.
Теоретически, Иран заинтересован в инвестициях в восстановление и развитие ядерных технологий и промышленности, считает Хлопков. Но, продолжает он, по заключениям МАГАТЭ и разведсообщества США, военной ядерной программы у Ирана нет, поэтому Тегеран не может от нее «отказываться» ради пресловутых инвестиций в ядерную промышленность. Последние удары по Ирану со стороны Израиля и США поставили вопрос о том, как Тегерану обеспечить национальную безопасность и суверенитет в будущем, в результате чего число сторонников создания ядерного оружия в стране, можно не сомневаться, увеличилось. Удары Израиля и США привели к ровно обратному результату, по сравнению с тем, на который они рассчитывали, резюмирует эксперт.