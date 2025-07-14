Герасимов проинспектировал пункты управления группировки «Центр»

Во время работы на передовых пунктах управления соединений Герасимов заслушал доклады командиров и других должностных лиц группировки «Центр» об обстановке и результатах выполнения задач в зоне ответственности. Он подчеркнул успехи армии во взятии Донецкой народной республики (ДНР), подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск и поставил новые задачи.