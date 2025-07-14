Герасимов проинспектировал пункты управления группировки «Центр»
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии группировки войск «Центр», которая действует на Красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.
Во время работы на передовых пунктах управления соединений Герасимов заслушал доклады командиров и других должностных лиц группировки «Центр» об обстановке и результатах выполнения задач в зоне ответственности. Он подчеркнул успехи армии во взятии Донецкой народной республики (ДНР), подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск и поставил новые задачи.
3 июля российские военные установили контроль над селами Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР. По данным Минобороны, второй населенный пункт удалось взять под контроль в результате действий подразделения группировки войск «Центр».
26 июня ВС РФ установили контроль над Новосергеевкой и Шевченко в ДНР. Освобождение Новосергеевки также было проведено силами группировки войск «Центр». Населенный пункт Шевченко взяли под контроль военнослужащие группировки «Восток».