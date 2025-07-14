СМИ: предполагаемые убийцы полковника СБУ оказались гражданами Азербайджана
Предполагаемые убийцы полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича, которых ликвидировали при задержании 13 июля, оказались гражданами Азербайджана. Об этом пишут украинские СМИ.
Главный редактор издания «Цензор» Юрий Бутусов со ссылкой на источники рассказал украинскому изданию «Страна», что мужчина и женщина были связаны с криминальными кругами.
10 июля в Киеве застрелили полковника Воронича, занимавшегося диверсиями в России. В него выстрелили пять раз, после чего нападавший скрылся с места преступления. От полученных ранений полковник СБУ скончался на месте. Воронич с ноября 2024 г. занял должность старшего оперативника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций.