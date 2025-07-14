Песков объяснил атмосферу напряженности на Балтике политикой Европы
Атмосфера напряженности в Балтийском регионе возникла из-за агрессивной политики прибрежных стран Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию о том, что Эстония впервые провела боевые стрельбы из Himars по морским целям в 300 км от Санкт-Петербурга.
«Россия твердо намерена отстаивать свои интересы. Россия – это балтийское государство», – указал Песков.
По его словам, то, что многие страны занимаются в балтийском регионе провокационными действиями, является «совершенно очевидной реальностью».
28 июня «Ведомости» писали, что Литва, Латвия и Эстония выходят из Оттавской конвенции – соглашения о запрете противопехотных мин. Соответствующие заявления опубликовали министерства иностранных дел стран Балтии. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что решение принято в связи с конфликтом на Украине. По его словам, он показывает, что для лучшей защиты страны «нельзя вводить односторонние ограничения на вооружения, которые противоборствующая сторона не соблюдает».
МИД Латвии сообщил, что документы о выходе были представлены в ООН 27 июня. Он вступает в силу через шесть месяцев после подачи заявления.