Песков объяснил атмосферу напряженности на Балтике политикой Европы

28 июня «Ведомости» писали, что Литва, Латвия и Эстония выходят из Оттавской конвенции – соглашения о запрете противопехотных мин. Соответствующие заявления опубликовали министерства иностранных дел стран Балтии. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что решение принято в связи с конфликтом на Украине. По его словам, он показывает, что для лучшей защиты страны «нельзя вводить односторонние ограничения на вооружения, которые противоборствующая сторона не соблюдает».