Telegraph: Прибалтика опасается усиления присутствия флота РФ в Балтийском море
Страны Балтии опасаются усиления присутствия российского флота в Балтийском море после инцидента с танкером Jaguar. Об этом пишет The Telegraph.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что «риск серьезной эскалации возрастает с каждым шагом».
В мае силы НАТО и Эстонии попытались захватить танкер Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. По данным СМИ, эстонская сторона, угрожая тараном, требовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра. В воздух был поднят российский истребитель, что, по словам главы эстонского МИДа Маргуса Цахкны, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.
26 мая помощник президента РФ, председатель коллегии Николай Патрушев заявил, что Владимир Путин поддержал предложение Морской коллегии по ответу на попытки стран Запада ограничить судоходство в Балтийском море. По его словам, в условиях усиления активности НАТО на Балтике страны Запада совершают акты пиратства. В настоящее время Балтийский флот обеспечивает безопасность судоходства и пресекает провокации со стороны недружественных стран.
21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у России есть средства для ответа на действия западных стран в акваториях и защиты своего судоходства.