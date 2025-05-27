Telegraph: Прибалтика опасается усиления присутствия флота РФ в Балтийском море

26 мая помощник президента РФ, председатель коллегии Николай Патрушев заявил, что Владимир Путин поддержал предложение Морской коллегии по ответу на попытки стран Запада ограничить судоходство в Балтийском море. По его словам, в условиях усиления активности НАТО на Балтике страны Запада совершают акты пиратства. В настоящее время Балтийский флот обеспечивает безопасность судоходства и пресекает провокации со стороны недружественных стран.