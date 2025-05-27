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Telegraph: Прибалтика опасается усиления присутствия флота РФ в Балтийском море

Ведомости

Страны Балтии опасаются усиления присутствия российского флота в Балтийском море после инцидента с танкером Jaguar. Об этом пишет The Telegraph.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что «риск серьезной эскалации возрастает с каждым шагом».

В мае силы НАТО и Эстонии попытались захватить танкер Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. По данным СМИ, эстонская сторона, угрожая тараном, требовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра. В воздух был поднят российский истребитель, что, по словам главы эстонского МИДа Маргуса Цахкны, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.

26 мая помощник президента РФ, председатель коллегии Николай Патрушев заявил, что Владимир Путин поддержал предложение Морской коллегии по ответу на попытки стран Запада ограничить судоходство в Балтийском море. По его словам, в условиях усиления активности НАТО на Балтике страны Запада совершают акты пиратства. В настоящее время Балтийский флот обеспечивает безопасность судоходства и пресекает провокации со стороны недружественных стран.

21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у России есть средства для ответа на действия западных стран в акваториях и защиты своего судоходства.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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