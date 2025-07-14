Жены погибших участников спецоперации смогут первыми получить выплаты на жилье

Инициатива коснется женщин, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые не вступили в повторный брак после смерти супруга и воспитывают детей. Социальные выплаты составят не менее 35% от стоимости жилья. Эти средства можно будет направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, первоначальный взнос или погашение ипотеки.