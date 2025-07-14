Жены погибших участников спецоперации смогут первыми получить выплаты на жилье
Правительство РФ подписало постановление, согласно которому супруги погибших участников спецоперации смогут получить выплаты на покупку или строительство жилья в первую очередь. Об этом сообщает ТАСС.
Инициатива коснется женщин, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые не вступили в повторный брак после смерти супруга и воспитывают детей. Социальные выплаты составят не менее 35% от стоимости жилья. Эти средства можно будет направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, первоначальный взнос или погашение ипотеки.
По данным агентства, российские власти приняли такое решение в связи с обращениям депутатов Госдумы и представителей общественности.
13 июля комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который направлен на защиту интересов вдов и детей погибших или пропавших без вести участников спецоперации. Инициатива позволяет гражданским женам погибших военных через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы, напомнили в комитете.