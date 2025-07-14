Русский театр в Таллине сменил название на Театр Сюдалинна

Пяйв поясняла, что решение о смене названия театра «продиктовано внешними обстоятельствами». В частности, прошлое наименование учреждения привело к потере его страницы в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) после ее блокировки. По ее словам, со сменой названия не изменится язык, на котором ставятся спектакли.