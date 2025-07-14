Русский театр в Таллине сменил название на Театр Сюдалинна
Министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ, согласно которому Русский театр в Таллине официально получил название Театр Сюдалинна. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
Одновременно с изменением наименования была утверждена новая редакция устава театра. По данным ERR, он продолжит работать как некоммерческое учреждение, которое преимущественно дает спектакли на русском языке. Миссией театра будет развивать театральную культуру в Эстонии, обеспечивать доступ к искусству для представителей разных культур и языков и содействовать сплоченности общества через социально значимые темы.
4 июля Русский театр обратился в министерство культуры Эстонии с просьбой утвердить его название. Обращение направила директор учреждения Анне-Ли Пяйв. Пурга поддержала руководство театра в вопросе смены названия и планах на будущее.
Пяйв поясняла, что решение о смене названия театра «продиктовано внешними обстоятельствами». В частности, прошлое наименование учреждения привело к потере его страницы в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) после ее блокировки. По ее словам, со сменой названия не изменится язык, на котором ставятся спектакли.