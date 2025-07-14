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Страны ЕС могут ввести ответные тарифы на ввоз товаров из США на 72 млрд евро

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) передала государствам – членам Евросоюза (ЕС) перечень товаров, импортируемых из США, для введения ответных пошлин. Общая сумма этих товаров достигает 72 млрд евро, сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел и внешней торговли Евросоюза, передает ТАСС.

По словам Шефчовича, введение пошлин отложено до 1 августа 2025 г. С этой даты вступят в силу тарифы президента США Дональда Трампа, который принял решение обложить весь экспорт ЕС тарифами в 30%. Еврокомиссар выразил мнение, что американские пошлины могут разрушить торговлю объединения стран и США. Он также отметил, что вплоть до 1 августа переговоры об отмене решения будут продолжены.

Шефчович напомнил, что указанный список товаров стал вторым из тех, что Еврокомиссия представила странам ЕС. Предыдущий пакет охватывал товары на сумму 21 млрд евро. Его утвердили весной 2025 г., т. к. США приняли решение о введении пошлин в 10% на сталь и алюминий из ЕС. Они продолжают действовать, в то время как европейские страны отложили введение своих тарифов в надежде на успешное проведение переговоров.

В июле Трамп разослал письма своим торговым партнерам: странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 30%. 13 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что блок подождет до начала августа, чтобы ввести в действие готовые ответные пошлины. Она пообещала, что ЕС продолжит готовить «дальнейшие контрмеры». В «закулисном» обращении к мировым лидерам, потрясенным тарифами Трампа, она заявила, что они могут рассчитывать на Европу.

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