Страны ЕС могут ввести ответные тарифы на ввоз товаров из США на 72 млрд евро

В июле Трамп разослал письма своим торговым партнерам: странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 30%. 13 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что блок подождет до начала августа, чтобы ввести в действие готовые ответные пошлины. Она пообещала, что ЕС продолжит готовить «дальнейшие контрмеры». В «закулисном» обращении к мировым лидерам, потрясенным тарифами Трампа, она заявила, что они могут рассчитывать на Европу.