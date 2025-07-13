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Как в мире отреагировали на новые тарифы Трампа

Президент США 12 июля объявил о введении 30%-ных пошлин на импорт из ЕС и Мексики
Полина Худякова
The White House
The White House

1 августа должны вступить в силу новые пошлины в размере 30% на импорт из стран Евросоюза и Мексики в США. Об очередных изменениях в торговой политике президент США Дональд Трамп объявил 12 июля, разослав партнерам соответствующие письма. Ранее в июле глава государства объявил о намерении ввести тарифы и для поставок из других стран, в числе которых Япония, Южная Корея, Филиппины, Молдавия, Ирак, Казахстан и другие.

В Мексике решение назвали несправедливым и призвали разработать альтернативу, которая защитит бизнес и рабочие места «по обе стороны границы». А глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пошлины США в 30% на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок, но политики ряда европейских стран поспешили поставить ей в вину такой шаг Вашингтона. Как в мире отреагировали на решение Трампа – в материале «Ведомостей».

  • Введение пошлин стало шоком для европейских столиц, поскольку Еврокомиссия и торговый представитель США «потратили месяцы» на разработку соглашения, которое, по их мнению, было бы приемлемым для обеих сторон, пишет The Guardian. Ожидается, что министры торговли ЕС встретятся 14 июля, а ряд стран потребуют от блока жесткой реакции и введения ответных мер, которые затронут поставки американских товаров на сумму 21 млрд евро в год.

  • Глава ЕК объявила 13 июля, что блок подождет до начала августа, чтобы ввести в действие готовые ответные пошлины. Фон дер Ляйен пообещала, что ЕС продолжит готовить «дальнейшие контрмеры». В «закулисном» обращении к мировым лидерам, потрясенным тарифами Трампа, она заявила, что они могут рассчитывать на Европу, пишет NYT.

  • Представитель входящей в правящую коалицию Италии партии «Лига» – заместитель министра труда Клаудио Дуригон считает фон дер Ляйен ответственной за введение Вашингтоном пошлин. Ее политика с самого начала была провальной и ведет к потере тысяч рабочих мест, заявил он La Repubblica.

  • Рассматривать возможность введения ответных пошлин, как предлагает Франция, неправильно, заявил член руководства партии «Вперед, Италия» Алессандро Каттанео. Депутат призвал к переговорам и выступил против нападок на главу ЕК. Больше всего от потенциальных пошлин пострадает Германия, считает он. Каттанео допустил, что ЕС на фоне тарифов придется «ускорить некоторые вещи», в том числе прямые выборы главы Еврокомиссии.

  • Правительство Венгрии после вступления Трампа в должность президента предлагало снизить пошлины на американские товары, но фон дер Ляйен и брюссельская комиссия «этого не сделали и европейцы вновь оказались в невыгодном положении», заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

  • С тех пор как в феврале Трамп начал реорганизацию торговой системы, Евросоюз активно стремится заключать новые торговые соглашения и углублять существующие, пишет NYT. В частности, ЕС сблизился с Канадой и Великобританией, блок стремится и к более тесным торговым отношениям с Индией, ЮАР, а также со странами Южной Америки и Азии. Однако один из ключевых вопросов заключается в том, будут ли страны просто укреплять сотрудничество и игнорировать США или же они объединятся для противодействия Штатам. Крупные экономики могли бы рассмотреть возможность координации своих ответных мер на последний раунд пошлин Трампа, считают аналитики.

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