Как в мире отреагировали на новые тарифы Трампа

С тех пор как в феврале Трамп начал реорганизацию торговой системы, Евросоюз активно стремится заключать новые торговые соглашения и углублять существующие, пишет NYT. В частности, ЕС сблизился с Канадой и Великобританией, блок стремится и к более тесным торговым отношениям с Индией, ЮАР, а также со странами Южной Америки и Азии. Однако один из ключевых вопросов заключается в том, будут ли страны просто укреплять сотрудничество и игнорировать США или же они объединятся для противодействия Штатам. Крупные экономики могли бы рассмотреть возможность координации своих ответных мер на последний раунд пошлин Трампа, считают аналитики.