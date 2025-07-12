В Мексике сочли пошлины США в 30% несправедливыми
Введение США с 1 августа новых тарифов на импорт товаров из Мексики несправедливо, страна не согласна с этим решением, говорится в заявлении министерства экономики по итогам встречи мексиканской делегации с представителями госдепа США и американских ведомств.
Представители США и Мексики встретились 11 июля, на фоне объявления президентом Дональдом Трампом о решении установить пошлины в размере 30%. По данным ведомства, будет создана двусторонняя рабочая группа, в рамках работы которой будут обсуждаться основные вопросы взаимоотношений двух стран.
«Нам сообщили, что в рамках кардинальных изменений в торговой политике США все страны получат письмо, подписанное президентом США, о введении новых тарифов с 1 августа. На встрече мы отметили, что это несправедливо, и что мы не согласны с этим», – говорится в заявлении.
Стороны договорились до 1 августа разработать альтернативу, которая защитит бизнес и рабочие места «по обе стороны границы». В министерстве также подчеркнули, что с 11 июля необходимо определить «пути для урегулирования любой возможности введения новых тарифов с 1 августа», Мексика ведет по этому вопросу переговоры.
Письмо Трампа о введении тарифов на импорт из Мексики составлено по тому же образцу, что и уведомление, отправленное Канаде на прошлой неделе. Президент США также указал, что пошлины были введены для «решения внутреннего фентанилового кризиса». Он обвинил Мексику в неспособности остановить картели, «пытающиеся превратить всю Северную Америку в площадку для наркоторговли». 12 июля Трамп также ввел пошлины на импорт из Евросоюза, указал, что 30% – это «значительно ниже уровня, необходимого для устранения торгового дисбаланса с ЕС». По его словам, тариф не будет взиматься, если Европейский союз или входящие в него компании решат производить продукцию в США.