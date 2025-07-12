В Мексике сочли пошлины США в 30% несправедливыми

Письмо Трампа о введении тарифов на импорт из Мексики составлено по тому же образцу, что и уведомление, отправленное Канаде на прошлой неделе. Президент США также указал, что пошлины были введены для «решения внутреннего фентанилового кризиса». Он обвинил Мексику в неспособности остановить картели, «пытающиеся превратить всю Северную Америку в площадку для наркоторговли». 12 июля Трамп также ввел пошлины на импорт из Евросоюза, указал, что 30% – это «значительно ниже уровня, необходимого для устранения торгового дисбаланса с ЕС». По его словам, тариф не будет взиматься, если Европейский союз или входящие в него компании решат производить продукцию в США.