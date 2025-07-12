Трамп объявил о введении пошлин в размере 30% на импорт из Мексики и ЕС
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на импорт из Мексики, мера вступит в силу 1 августа, передает G1.
По данным сайта, новые тарифы также вводятся в отношении импорта из Евросоюза. Соответствующие письма США направили президенту Мексики Клаудии Шейнбаум и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Отмечается, что на данный момент глава Белого дома отправил как минимум 25 уведомлений торговым партнерам.