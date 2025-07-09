Трамп объявил о введении торговых пошлин против Молдавии, Филиппин и Ирака

Трамп объявил о введении торговых пошлин против Молдавии, Филиппин и ИракаОграничения также коснулись Ливии, Брунея и Алжира
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письма о новых торговых пошлинах для шести стран. Они находятся в диапазоне от 20 до 30% и вступают в силу с 1 августа.
20%-ую пошлину будут платить Филиппины. На товары из Молдавии и Брунея Трамп объявил тарифы в 25%. Еще на 5% больше заплатят Алжир, Ливия и Ирак.
8 июля американский лидер заявил, что больше не будет откладывать введение пошлин. Он сказал, что США продолжат направлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых тарифах, а те, в свою очередь, должны будут выплачивать их с 1 августа.
Трамп также направил уведомление своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву. Пошлины на товары из Казахстана установлены в размере 25%. Аналогичные письма получили Япония и Южная Корея.
6 июля министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что страны, которые не заключат торговые соглашения с США к 1 августа, могут столкнуться с введением тарифных ставок. 4 июля Трамп заявлял, что более 10 стран получат письма об одностороннем установлении тарифной ставки уже 7 июля.