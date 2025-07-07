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США с 1 августа введут пошлины на товары из Казахстана в размере 25%

Ведомости

Президент США Дональд Трамп направил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву сообщение с уведомлением о том, что американская сторона введет пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа. Об этом пишет «Sputnik ближнее зарубежье». 

Трамп 7 июля написал в социальной сети Truth Social, что с 1 августа США вводят единый тариф в размере 25% на весь импорт из Японии и Южной Кореи. Американский лидер направил соответствующие письма лидерам стран. «Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран», – подчеркивается в документах. При этом отмечается, что установленная ставка в 25% значительно ниже той, которая необходима для устранения диспропорции в торговом балансе между США и вышеуказанными государствами.

По словам Трампа, новые пошлины не будут распространяться на компании, производящие товары непосредственно на территории Соединенных Штатов. В случае ответных мер со стороны Токио или Сеула Вашингтон оставляет за собой право дополнительно увеличить размер пошлин.

6 июля министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что страны, которые не заключат торговые соглашения с США к 1 августа, могут столкнуться с введением тарифных ставок. 4 июля Трамп заявлял, что более 10 стран получат письма об одностороннем установлении тарифной ставки уже 7 июля. Он также отметил, что в последующие дни число таких писем увеличится. По его словам, США «близки» к заключению нескольких сделок и в ближайшие дни ожидаются «крупные объявления». Если соглашения не будут достигнуты, ставки вернутся к уровням, объявленным Трампом в апреле.

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