США с 1 августа введут пошлины в 25% на весь импорт из Японии и Южной Кореи

6 июля министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что страны, которые не заключат торговые соглашения с США к 1 августа, могут столкнуться с введением тарифных ставок. 4 июля Трамп заявлял, что более 10 стран получат письма об одностороннем установлении тарифной ставки уже 7 июля. Он также отметил, что в последующие дни число таких писем увеличится. По его словам, США «близки» к заключению нескольких сделок и в ближайшие дни ожидаются «крупные объявления». Если соглашения не будут достигнуты, ставки вернутся к уровням, объявленным Трампом в апреле.