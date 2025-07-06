Бессент предупредил торговых партнеров США о пошлинах с 1 августа

2 апреля Трамп ввел тарифы на импорт товаров из почти 200 стран и территорий. Для Индии были установлены пошлины в размере 26%. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая. В соответствии с взаимными тарифами для ЕС также были установлены тарифы в размере 20%, а временная пауза позволила снизить ставку до 10% до 9 июля. Такое решение Трамп принял после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Впоследствии США смогли договориться по торговле и с Китаем.