Бессент предупредил торговых партнеров США о пошлинах с 1 августа
Страны, которые не заключат торговые соглашения с США к 1 августа, могут столкнуться с тарифными ставками апреля, заявил CNN министр финансов США Скотт Бессент.
Президент США Дональд Трамп 4 июля заявил, что более 10 стран на следующей неделе, 7 июля, получат письма об одностороннем установлении тарифной ставки. В последующие дни число таких писем будет больше, предупредил он.
«Это не новый срок. Мы говорим, что это происходит сейчас, если вы хотите ускорить процесс, действуйте, если вы хотите вернуться к старым ставкам, это ваш выбор», – сказал Бессент (цитата по Axios).
Он указал, что США «близки» к нескольким сделкам, ожидается ряд «крупных объявлений» в течение следующих нескольких дней. Если же соглашения не будут достигнуты, ставки вернутся к уровням, которые были объявлены Трампом в апреле.
2 апреля Трамп ввел тарифы на импорт товаров из почти 200 стран и территорий. Для Индии были установлены пошлины в размере 26%. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая. В соответствии с взаимными тарифами для ЕС также были установлены тарифы в размере 20%, а временная пауза позволила снизить ставку до 10% до 9 июля. Такое решение Трамп принял после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Впоследствии США смогли договориться по торговле и с Китаем.