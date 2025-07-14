Axios: США продадут странам НАТО оружие для Киева на сумму около $10 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении сделки на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Он подчеркнул, что европейские страны настроены серьезно и уточнил, что первым государством для отправки оружия может стать ФРГ. Американский лидер назвал лишь абстрактную сумму «миллиарды долларов», говоря об объеме предполагаемой помощи Киеву.