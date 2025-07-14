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Axios: США продадут странам НАТО оружие для Киева на сумму около $10 млрд

Ведомости

США в рамках сделки, заключенной 14 июля, продадут странам НАТО ракеты, средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские снаряды на общую сумму около $10 млрд, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении сделки на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Он подчеркнул, что европейские страны настроены серьезно и уточнил, что первым государством для отправки оружия может стать ФРГ. Американский лидер назвал лишь абстрактную сумму «миллиарды долларов», говоря об объеме предполагаемой помощи Киеву.

Трамп также пояснил, что уже «в ближайшие дни» на Украину могут быть отправлены несколько систем ПВО Patriot. Всего, по его словам, на первом этапе продаж планируются поставки 17 таких комплексов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение США продавать странам НАТО оружие для Украины можно считать бизнесом. Он также отметил, что «от перемены слагаемых сумма не меняется» и Киев продолжает «накачиваться» боеприпасами.

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