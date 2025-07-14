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Шмыгаль станет новым министром обороны Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале о своем решении предоставить должность главы минобороны страны действующему премьер-министру Денису Шмыгалю. Его пост, по словам лидера государства, займет первый вице-премьер Юлия Свириденко.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля, безусловно, пригодится на посту министра обороны Украины. Именно в этой сфере сейчас сосредоточены максимальные ресурсы страны, максимальные задачи и большая ответственность», – отметил президент.

Сейчас министром обороны Украины и главой ее делегации в рамках переговорного процесса с Россией является Рустем Умеров. 10 июля Зеленский говорил, что он рассматривается в качестве кандидата на должность украинского посла в США. На встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 7 июля, он также заявлял о намерении заменить посла в Вашингтоне Оксану Маркарову.

13 июля Зеленский анонсировал «трансформацию исполнительной власти» на Украине в течение недели. По его словам, она должна коснуться оборонной сферы и «всех проектов». Президент Украины тогда добавил, что обсудил этот вопрос со Шмыгалем.

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