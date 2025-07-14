Шмыгаль станет новым министром обороны Украины

Сейчас министром обороны Украины и главой ее делегации в рамках переговорного процесса с Россией является Рустем Умеров. 10 июля Зеленский говорил, что он рассматривается в качестве кандидата на должность украинского посла в США. На встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 7 июля, он также заявлял о намерении заменить посла в Вашингтоне Оксану Маркарову.