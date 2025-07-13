Зеленский анонсировал «трансформацию исполнительной власти»
На Украине на следующей неделе произойдет «трансформация исполнительной власти». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения.
«Изменения будут. В частности, в сфере обороны, во всех проектах ради нашей устойчивости – государства и общества», – заявил Зеленский (цитата по украинскому изданию «Страна»).
Также Зеленский рассказал, что обсудил этот вопрос с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. До этого Зеленский подтвердил, что министр обороны Украины Рустем Умеров является одним из кандидатов на должность посла в США.
7 июля стало известно, что Зеленский сообщил лидеру США Дональду Трампу о намерении заменить посла Украины в США Оксану Маркарову.
Вопрос о возможной отставке Маркаровой обсуждался на фоне подготовки масштабной кадровой перестановки в украинском правительстве.