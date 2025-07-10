Зеленский подтвердил замену посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что замена посла Украины в США состоится. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».



Он рассказал, что одним из кандидатов на замену может стать министр обороны Рустем Умеров. «Если я решу, что новым послом будет Умеров, это, естественно, повлияет на расклады в правительстве», – добавил Зеленский.