Зеленский подтвердил замену посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что замена посла Украины в США состоится. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
Он рассказал, что одним из кандидатов на замену может стать министр обороны Рустем Умеров. «Если я решу, что новым послом будет Умеров, это, естественно, повлияет на расклады в правительстве», – добавил Зеленский.
7 июля стало известно, что Зеленский сообщил лидеру США Дональду Трампу о намерении заменить посла страны в США Оксану Маркарову.
Вопрос о возможной отставке Маркаровой обсуждался на фоне подготовки масштабной кадровой перестановки в украинском правительстве, которая, как ожидается, пройдет уже на следующей неделе. Стороны договорились о дальнейших консультациях по кандидатуре нового посла, в том числе с участием представителей обеих стран.
Также 9 июля ZN писало о том, что украинский лидер уже заменил пятерых послов, в том числе в Бельгии, Швеции и Канаде.