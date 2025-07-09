Зеленский заменил пять послов в разных странах
Президент Украины Владимир Зеленский уже заменил пятерых послов, в том числе в Бельгии, Швеции и Канаде, сообщает ZN.
Послом в Бельгии назначен дипломат Ярослав Мельник, в Швеции – бывшая журналистка и депутат Светлана Залищук, в Канаде – Андрей Плахотнюк, который ранее был послом в Швеции.
7 июля стало известно, что Зеленский сообщил лидеру США Дональду Трампу о намерении заменить посла страны в США Оксану Маркарову.
Вопрос о возможной отставке Маркаровой обсуждался на фоне подготовки масштабной кадровой перестановки в украинском правительстве, которая, как ожидается, пройдет уже на следующей неделе. Стороны договорились о дальнейших консультациях по кандидатуре нового посла, в том числе с участием представителей обеих стран.