Зеленский заменил пять послов в разных странах

Вопрос о возможной отставке Маркаровой обсуждался на фоне подготовки масштабной кадровой перестановки в украинском правительстве, которая, как ожидается, пройдет уже на следующей неделе. Стороны договорились о дальнейших консультациях по кандидатуре нового посла, в том числе с участием представителей обеих стран.