Зеленский пообещал Трампу сменить посла в США из-за поддержки демократов

Республиканцы в США неоднократно критиковали Маркарову за излишнюю близость к демократам. В частности, в 2024 г. она сопровождала Зеленского на встречу с политиками-демократами на военном заводе в ключевом для выборов штате Пенсильвания. Спикер палаты представителей Майк Джонсон тогда призвал к ее отставке.