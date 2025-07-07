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Зеленский пообещал Трампу сменить посла в США из-за поддержки демократов

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидеру США Дональду Трампу о намерении заменить посла страны в США Оксану Маркарову. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося 4 июля.

Как утверждают собеседники издания, вопрос о возможной отставке Маркаровой обсуждался на фоне подготовки масштабной кадровой перестановки в украинском правительстве, которая, как ожидается, пройдет уже на следующей неделе. По данным источников, стороны договорились о дальнейших консультациях по кандидатуре нового посла, в том числе с участием представителей обеих стран.

Республиканцы в США неоднократно критиковали Маркарову за излишнюю близость к демократам. В частности, в 2024 г. она сопровождала Зеленского на встречу с политиками-демократами на военном заводе в ключевом для выборов штате Пенсильвания. Спикер палаты представителей Майк Джонсон тогда призвал к ее отставке.

На фоне растущих трудностей с поставками вооружений и попыток выстроить контакт с командой Трампа Киев стремится продемонстрировать готовность к переформатированию внешнеполитического курса. По словам высокопоставленного украинского чиновника, новый посол должен быть «понятен как Белому дому, так и конгрессу».

Среди потенциальных преемников Маркаровой называются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и др. По данным источников, Шмыгаля на посту главы кабмина может сменить первый вице-премьер Юлия Свириденко – протеже главы офиса президента Андрея Ермака. Источники утверждают, что Ермак усиливает контроль над исполнительной властью и лоббирует назначение лояльных ему лиц.

Кадровые перестановки в украинском руководстве за последний год стали регулярным инструментом внутренней стабилизации. Как считает экс-дипломат ЕС Балаж Ярабик, они направлены скорее на «создание иллюзии обновления» в условиях растущего социального и внешнеполитического давления, чем на реальную смену курса.

О таком же намерении Зеленского ранее писал и Bloomberg. Издание упоминало, что смена посла может произойти в момент, когда США приостановили поставку оружия Киеву, чем «застали врасплох» администрацию Зеленского.

Маркарова занимает должность посла Украины в США с 25 февраля 2021 г.

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