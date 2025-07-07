Bloomberg: одной из тем диалога Зеленского и Трампа стала замена посла Украины

Маркарова занимает должность посла Украины в США с 25 февраля 2021 г. В сентябре 2024 г. спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон уже призывал Зеленского уволить ее после того, как она организовала финансируемый американскими налогоплательщиками визит в «колеблющийся» штат Пенсильвания (где ни у одного из кандидатов нет явного перевеса) в преддверии президентских выборов 2024 г. Тогда он назвал явным вмешательством во внутриполитические процессы США тот факт, что турне возглавлял один из ключевых помощников кандидата в президенты от демократической партии, вице-президента Камалы Харрис, а республиканцы намеренно не были приглашены на мероприятие.