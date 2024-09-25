Спикер палаты представителей призвал Зеленского уволить посла Украины в США

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп встречаться с Зеленским в ближайшее время не намерен, сообщали американские СМИ. До этого Зеленский сказал, что Трамп и его команда не знают, как завершить конфликт на Украине, в ответ республиканец назвал Зеленского «лучшим торгашом» в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд».