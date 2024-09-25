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Спикер палаты представителей призвал Зеленского уволить посла Украины в США

Ведомости

Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон призывал президента Украины Владимира Зеленского уволить украинского посла в США Оксану Маркарову после того, как она организовала финансируемый американскими налогоплательщиками визит в «колеблющийся» штат (где ни у одного из кандидатов нет явного перевеса) в преддверии президентских выборов 2024 г., сообщает Fox News. 

Маркарова организовала поездку Зеленского по американскому заводу боеприпасов в минувшие выходные в Пенсильвании, заручиться поддержкой избирателей штата – одна из ключевых задач для кандидатов в президенты США.

Джонсон заявил, что турне возглавлял один из ключевых помощников кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис, а на само мероприятие намеренно не пригласили республиканцев. Джонсон назвал это явным «вмешательством в выборы». 

«Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову», – написал Джонсон в письме Зеленскому, обвинив его во вмешательстве во внутриполитические процессы в США.

Ранее Зеленский посетил Скрэнтон, штат Пенсильвания, чтобы осмотреть завод боеприпасов ScrantonArmy Ammunition Plant, который производит военное оборудование для Украины. Украинского президента сопровождали исключительно демократы, что вызвало возмущение в Республиканской партии. На 26 сентября у Зеленского запланированы встречи с американским руководством, 25 сентября он выступил на Генассамблее ООН.

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп встречаться с Зеленским в ближайшее время не намерен, сообщали американские СМИ. До этого Зеленский сказал, что Трамп и его команда не знают, как завершить конфликт на Украине, в ответ республиканец назвал Зеленского «лучшим торгашом» в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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