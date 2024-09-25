Спикер палаты представителей призвал Зеленского уволить посла Украины в США
Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон призывал президента Украины Владимира Зеленского уволить украинского посла в США Оксану Маркарову после того, как она организовала финансируемый американскими налогоплательщиками визит в «колеблющийся» штат (где ни у одного из кандидатов нет явного перевеса) в преддверии президентских выборов 2024 г., сообщает Fox News.
Маркарова организовала поездку Зеленского по американскому заводу боеприпасов в минувшие выходные в Пенсильвании, заручиться поддержкой избирателей штата – одна из ключевых задач для кандидатов в президенты США.
Джонсон заявил, что турне возглавлял один из ключевых помощников кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис, а на само мероприятие намеренно не пригласили республиканцев. Джонсон назвал это явным «вмешательством в выборы».
«Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову», – написал Джонсон в письме Зеленскому, обвинив его во вмешательстве во внутриполитические процессы в США.
Ранее Зеленский посетил Скрэнтон, штат Пенсильвания, чтобы осмотреть завод боеприпасов ScrantonArmy Ammunition Plant, который производит военное оборудование для Украины. Украинского президента сопровождали исключительно демократы, что вызвало возмущение в Республиканской партии. На 26 сентября у Зеленского запланированы встречи с американским руководством, 25 сентября он выступил на Генассамблее ООН.
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп встречаться с Зеленским в ближайшее время не намерен, сообщали американские СМИ. До этого Зеленский сказал, что Трамп и его команда не знают, как завершить конфликт на Украине, в ответ республиканец назвал Зеленского «лучшим торгашом» в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд».