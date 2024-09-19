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Палата представителей США отклонила проект о финансировании правительства

Ведомости

Палата представителей конгресса США не одобрила законопроект о финансировании правительства до 28 марта 2025 г. До возможной приостановки работы правительства осталось менее двух недель, сообщает CBS News. 

Проект поддержали 202 законодателя (199 республиканцев и три демократа), против выступили 220 (14 республиканцев и 206 демократов).

Разногласия республиканцев и демократов вызвала часть законопроекта, ужесточающая правила голосования. Республиканцы настаивали на необходимости закрепить законодательно, что для голосования на федеральных выборах потребуется доказать наличие гражданства США.

Голосование на федеральных выборах для неграждан США было признано незаконным ранее в 2024 г., но, как отмечал спикер палаты представителей Майк Джонсон, механизма для соблюдения этого правила не существует. Демократы сочли инициативу республиканцев бесперспективной.

В начале сентября административно-бюджетное управление Белого дома выпустило заявление, в котором говорилось, что президент США Джо Байден наложит вето на проект республиканцев о финансировании правительства, если обе палаты конгресса одобрят его. По мнению администрации, республиканцы предлагают «»неоправданно низкий уровень» финансирования как в оборонной, так и в остальных сферах.

Бюджет на 2024 финансовый год конгресс США согласовывал полгода. Его должны были принять еще в сентябре 2023-го, но из-за разногласий между демократами и республиканцами, которые контролируют сенат и палату представителей соответственно, конгрессмены пять раз принимали временные бюджеты. В итоге в марте 2024 г. проект финансирования федерального правительства на $1,2 трлн был одобрен во избежание частичного шатдауна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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