Палата представителей США отклонила проект о финансировании правительства
Палата представителей конгресса США не одобрила законопроект о финансировании правительства до 28 марта 2025 г. До возможной приостановки работы правительства осталось менее двух недель, сообщает CBS News.
Проект поддержали 202 законодателя (199 республиканцев и три демократа), против выступили 220 (14 республиканцев и 206 демократов).
Разногласия республиканцев и демократов вызвала часть законопроекта, ужесточающая правила голосования. Республиканцы настаивали на необходимости закрепить законодательно, что для голосования на федеральных выборах потребуется доказать наличие гражданства США.
Голосование на федеральных выборах для неграждан США было признано незаконным ранее в 2024 г., но, как отмечал спикер палаты представителей Майк Джонсон, механизма для соблюдения этого правила не существует. Демократы сочли инициативу республиканцев бесперспективной.
В начале сентября административно-бюджетное управление Белого дома выпустило заявление, в котором говорилось, что президент США Джо Байден наложит вето на проект республиканцев о финансировании правительства, если обе палаты конгресса одобрят его. По мнению администрации, республиканцы предлагают «»неоправданно низкий уровень» финансирования как в оборонной, так и в остальных сферах.
Бюджет на 2024 финансовый год конгресс США согласовывал полгода. Его должны были принять еще в сентябре 2023-го, но из-за разногласий между демократами и республиканцами, которые контролируют сенат и палату представителей соответственно, конгрессмены пять раз принимали временные бюджеты. В итоге в марте 2024 г. проект финансирования федерального правительства на $1,2 трлн был одобрен во избежание частичного шатдауна.