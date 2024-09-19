Палата представителей США отклонила проект о финансировании правительства

Бюджет на 2024 финансовый год конгресс США согласовывал полгода. Его должны были принять еще в сентябре 2023-го, но из-за разногласий между демократами и республиканцами, которые контролируют сенат и палату представителей соответственно, конгрессмены пять раз принимали временные бюджеты. В итоге в марте 2024 г. проект финансирования федерального правительства на $1,2 трлн был одобрен во избежание частичного шатдауна.