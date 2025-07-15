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Spiegel: в Европе разочарованы заявлением Трампа о России

Ведомости

Заявление президента США Дональда Трампа насчет России не оправдало надежд европейцев. Об этом пишет Spiegel.

Издание отмечает, что «действительно большое заявление» Трампа оказалось «меньше, чем многие надеялись» – прежде всего, Киев. Указывается также, что после речи американского лидера котировки Московской фондовой биржи взлетели на несколько процентов. Ожидания в Вашингтоне и ряде столиц Европы были другими, подчеркивается в материале.

Spiegel также выражает сомнение в эффективности 100%-ных пошлин, которыми Трамп пригрозил России в случае, если мирное соглашение не будет достигнуто через 50 дней. В материале говорится, что «такого рода прямые тарифы, возможно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику».

14 июля Трамп объявил о сделке с НАТО, подразумевающей координацию поставок оружия Киеву. Оплачивать поставки будет Евросоюз. По словам американского лидера, сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. В ближайшие поставки будут включены 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Часть из них могут прибыть уже в ближайшие дни.

Кроме того, Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта – иначе США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.

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