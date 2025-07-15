Spiegel: в Европе разочарованы заявлением Трампа о России

14 июля Трамп объявил о сделке с НАТО, подразумевающей координацию поставок оружия Киеву. Оплачивать поставки будет Евросоюз. По словам американского лидера, сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. В ближайшие поставки будут включены 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Часть из них могут прибыть уже в ближайшие дни.