Писториус: Германия ведет переговоры о покупке установок Typhon у США

Писториус и Хегсет встретились в Пентагоне через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп пообещал предоставить Украине больше оружия и пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины, если Россия не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. Трамп заявил, что страны – члены НАТО оплатят поставки оружия на Украину.