Писториус: Германия ведет переговоры о покупке установок Typhon у США
Германия обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой предоставить Украине еще две ракетные батареи Patriot, сообщил министр обороны Борис Писториус. Он договорился с министром обороны Питом Хегсетом «быстро и без лишнего шума» решить все оставшиеся вопросы, связанные с этой сделкой. Писториус добавил, что Германия также стремится приобрести у США ракетный комплекс средней дальности Typhon, пишет Bloomberg
Bloomberg отмечает, что каждая батарея Patriot стоит около $1 млрд, а ракеты системы – около $4 млн каждая.
Typhon – мобильная наземная пусковая установка армии США, предназначенная для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальность до 1800 км) и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км).
Писториус и Хегсет встретились в Пентагоне через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп пообещал предоставить Украине больше оружия и пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины, если Россия не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. Трамп заявил, что страны – члены НАТО оплатят поставки оружия на Украину.