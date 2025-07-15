Лавров встретился с Си в Китае

13 июля начался визит Лаврова в Китай. В этот день в Пекине глава МИД РФ провел переговоры со своим коллегой Ван И. 15 июля Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине. Встреча министров 15 июля станет ключевым этапом в подготовке саммита глав государств ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября также в Тяньцзине.