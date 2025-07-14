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Сергей Лавров посетил КНДР и Китай

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына он заверил в союзе, а в Пекине готовил саммит ШОС
Глеб Мишутин
По словам Кима, визит Лаврова стал «очень важным моментом для выхода на новый уровень нашего особого и прочного союзничества»
По словам Кима, визит Лаврова стал «очень важным моментом для выхода на новый уровень нашего особого и прочного союзничества» / KCNA VIA KNS / AFP

Визит Сергея Лаврова в Китай начался 13 июля, а 15 июля он примет участие во встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине. В Пекине Лавров 13 июля провел переговоры со своим коллегой Ван И. Встреча министров 15 июля станет ключевым этапом в подготовке саммита глав государств ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября также в Тяньцзине.

Ранее, 12 июля, Лавров встретился в КНДР с председателем государственных дел страны Ким Чен Ыном. На этой встрече Лавров заявил, что Москва поддерживает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты во время двусторонних контактов с Пхеньяном, в том числе подписанному в 2024 г. договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам Кима, визит Лаврова стал «очень важным моментом для выхода на новый уровень нашего особого и прочного союзничества».

Кроме того, Лавров в КНДР встретился и с ее министром иностранных дел Цой Сон Хи. По итогам встречи Лавров отметил «нерушимое братство», которое было сковано между российскими и корейскими вооруженными силами во время освобождения Курской области, в котором принимали участие военные из КНДР. «Это еще и совместная борьба за правду против лжи, за то, чтобы наш огромный, прекрасный Евразийский континент не был превращен в вотчину НАТО», – отметил российский министр. На пресс-конференции он помимо прочего заявил, что Москва уважает право Пхеньяна на осуществление ядерной программы. «Мы понимаем причины, по которым они осуществляют свою ядерную программу», – заметил Лавров. Он также подчеркнул, что правительство России будет действовать в связи с отношениями между КНДР и Южной Кореей исключительно по тем приемлемым направлениям, в которых заинтересован Пхеньян. «Это (КНДР. – «Ведомости») наш союзник. Будем из этого исходить», – подытожил Лавров.

Китайская сторона заинтересована в дальнейшем углублении экономического сотрудничества по линии ШОС, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Особенно Пекин интересует взаимодействие в сфере технологий и безопасности. Серьезного прогресса по экономическим проектам пока не было – есть только отдельные локальные инициативы. При этом недавнее вооруженное противостояние Индии и Пакистана нанесло серьезный удар по ШОС, из-за чего на прошедшей последней встрече министров обороны ШОС не удалось принять совместную декларацию. Подобный подрыв сотрудничества происходил и ранее, например из-за конфликта Индии и Китая в 2020 г. Для ШОС это, конечно, плохие события, но организация имеет опыт их переживания, резюмирует эксперт.

В рамках ШОС председательствующий сейчас Китай становится локомотивом в осуществлении комплексных программ, которые охватывают сферы политики, безопасности, экономического сотрудничества и цивилизационного диалога, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Кроме того, Пекин заинтересован в том, чтобы будущий саммит ШОС в сентябре прошел организованно, солидно и убедительно и показал, как он умеет проводить международные форумы. КНР, отмечает эксперт, использует ШОС, чтобы делать акцент на диалоге цивилизаций, причем не по линии Запад – Восток, а внутри сообщества Глобального Юга. Также Китай с удвоенной энергией работает над налаживанием широких сетей взаимодействия, пытаясь своими усилиями уравновесить ущерб репутации ШОС, к которому привел недавний вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, подчеркивает Ломанов.

Контакты между Россией и КНДР проходят в интенсивном темпе и нет никаких оснований полагать, что эта интенсивность снизится, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Связи двух стран разнообразны, значительный толчок взаимодействию Москвы и Пхеньяна дал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам эксперта, такие договоры подписывают, когда есть основа для серьезного двустороннего партнерства. Помимо этого, в этом году возможны другие совместные мероприятия по праздничным поводам. Дьячков напоминает, что 2025 год стал юбилейным – как 80-летия окончания Второй мировой войны, так и 80-летия освобождения Кореи Красной армией, памятники которой стоят в КНДР, в том числе в Вонсане, где на только что построенном курорте встречались Лавров и Ким.

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