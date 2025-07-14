Сергей Лавров посетил КНДР и Китай

Кроме того, Лавров в КНДР встретился и с ее министром иностранных дел Цой Сон Хи. По итогам встречи Лавров отметил «нерушимое братство», которое было сковано между российскими и корейскими вооруженными силами во время освобождения Курской области, в котором принимали участие военные из КНДР. «Это еще и совместная борьба за правду против лжи, за то, чтобы наш огромный, прекрасный Евразийский континент не был превращен в вотчину НАТО», – отметил российский министр. На пресс-конференции он помимо прочего заявил, что Москва уважает право Пхеньяна на осуществление ядерной программы. «Мы понимаем причины, по которым они осуществляют свою ядерную программу», – заметил Лавров. Он также подчеркнул, что правительство России будет действовать в связи с отношениями между КНДР и Южной Кореей исключительно по тем приемлемым направлениям, в которых заинтересован Пхеньян. «Это (КНДР. – «Ведомости») наш союзник. Будем из этого исходить», – подытожил Лавров.