Газета
Телеграм
Главная / Политика /

WP: Трамп рассматривал передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk (дальность до 1800 км). Об этом сообщается в материале колумниста The Washington Post Дэвида Игнатиуса.

Уточняется, что вероятность предоставления ракет обсуждалась 11 июля. Собеседники журналиста уточнили, что в настоящий момент Tomahawk не входит в список поставок.

Ракеты Tomahawk использовались США при ударах по иранским ядерным объектам. В июне этими ракетами американские силы атаковали объекты Исламской Республики в Исфахане и Натанзе.

14 июля Трамп объявил о планах по отправке Украине американского вооружения, оплату за которое полностью обеспечат европейские государства. Президент США уточнил, что речь идет об «очень крупном» соглашении» и военной технике на миллиарды долларов. По его словам, сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) будут переданы в ФРГ, оттуда их доставят в Киев. Ближайшие поставки включат 17 систем ПВО и ПРО Patriot.

Трамп также дал 50 дней на урегулирование российско-украинского конфликта. В противном случае Вашингтон введет 100%-ные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных