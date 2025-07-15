WP: Трамп рассматривал передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk (дальность до 1800 км). Об этом сообщается в материале колумниста The Washington Post Дэвида Игнатиуса.
Уточняется, что вероятность предоставления ракет обсуждалась 11 июля. Собеседники журналиста уточнили, что в настоящий момент Tomahawk не входит в список поставок.
Ракеты Tomahawk использовались США при ударах по иранским ядерным объектам. В июне этими ракетами американские силы атаковали объекты Исламской Республики в Исфахане и Натанзе.
14 июля Трамп объявил о планах по отправке Украине американского вооружения, оплату за которое полностью обеспечат европейские государства. Президент США уточнил, что речь идет об «очень крупном» соглашении» и военной технике на миллиарды долларов. По его словам, сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) будут переданы в ФРГ, оттуда их доставят в Киев. Ближайшие поставки включат 17 систем ПВО и ПРО Patriot.
Трамп также дал 50 дней на урегулирование российско-украинского конфликта. В противном случае Вашингтон введет 100%-ные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров.