WP: Трамп рассматривал передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk

14 июля Трамп объявил о планах по отправке Украине американского вооружения, оплату за которое полностью обеспечат европейские государства. Президент США уточнил, что речь идет об «очень крупном» соглашении» и военной технике на миллиарды долларов. По его словам, сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) будут переданы в ФРГ, оттуда их доставят в Киев. Ближайшие поставки включат 17 систем ПВО и ПРО Patriot.