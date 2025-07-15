Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа

Президент США также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого полностью обеспечат европейские страны. По его словам, речь идет об «очень крупном» соглашении» и военной технике на миллиарды долларов. Ожидается, что сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) поступят в ФРГ и оттуда их отправят в Киев. Ближайшие поставки включат 17 систем ПВО и ПРО Patriot.