Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
Президент США Дональд Трамп предъявил России театральный ультиматум. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было все равно», – написал Медведев на английском языке.
14 июля Трамп на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил, что США применят вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров России в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду, что Вашингтону не придется этого делать.
Президент США также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого полностью обеспечат европейские страны. По его словам, речь идет об «очень крупном» соглашении» и военной технике на миллиарды долларов. Ожидается, что сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) поступят в ФРГ и оттуда их отправят в Киев. Ближайшие поставки включат 17 систем ПВО и ПРО Patriot.
Spiegel сообщил, что заявление Трампа насчет России не оправдало надежд европейцев. Издание также выразило сомнение в эффективности пошлин, которыми американский президент пригрозил Москве. В материале сказано, что «такого рода прямые тарифы, возможно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику».